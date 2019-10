Mesa desvincula el tema marítimo de la reelección

La demanda marítima, planteada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, es un tema diferente al referendo para la reelección del presidente y vicepresidente, y no deberían mezclarse, afirmó el expresidente y vocero del reclamo por mar, Carlos Mesa.



"Creo que son dos cosas totalmente distintas; es una política de Estado la reivindicación marítima, y el triunfo debe celebrarse en ese contexto. Y la lógica que el Gobierno tenga en la dirección que quiera sobre la reelección es otra cosa totalmente distinta, que no debieran mezclarse", señaló Mesa tras participar en un homenaje al mariscal Andrés de Santa Cruz en la Alcaldía de La Paz.



Posterior a la aprobación en grande y en detalle de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución del artículo 168 sobre la reelección del presidente y vicepresidente, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales dijo que "el mismo Evo que ha tomado la decisión valiente, corajuda, que ninguno se atrevió a enfrentar, ese mismo Evo quiere volver a ser presidente de Bolivia, qué quieren que hagamos, que lo partamos en dos, que haya un Evo para el mar y otro para la reelección. Cuando la gente escuche la palabra mar ¿de quién se va acordar?”.



El domingo, en en el programa El Pentágono, Mesa dijo que el presidente Evo Morales ha llevado adelante una iniciativa política sobre el tema marítimo, y tiene derecho a un rédito político de lo que ese éxito ha significado, como cualquier acción. Pero dejó en claro que no comparte con la prolongación de alguien en el poder.



Pausa en la socialización de la demanda



Mesa dijo que hará un paréntesis al trabajo de socialización que ha estado realizando en diferentes países, foros y espacios de debate. "Estamos haciendo la evaluación jurídica, la está haciendo el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (agente ante La Haya) con su equipo, y de ahí tendremos un nuevo camino que será la estrategia del fondo de la demanda", señaló.



En criterio del portavoz de la causa marítima, la demanda boliviana ha generado tres elementos fundamentales de su sustento, que tienen que ver: primero, con que Bolivia no basó su demanda directa o indirectamente en el Tratado de 1904; segundo, que no es verdad que si hay un fallo favorable para el país, se ponga en riesgo el marco jurídico internacional de la región respecto a los tratados; y tercero, que el Tratado de 1904 haya resuelto los temas pendientes entre Bolivia y Chile, ya que la Corte Internacional de Justicia reconoce que el país nació con mar.



