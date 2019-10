Li Yinhe, la sexóloga que rompe tabús en China

A sus 63 años y ya jubilada, la sexóloga china Li Yinhe sigue siendo la gran referencia en una materia que durante siglos fue un gran tabú en el país oriental, y aún hoy sigue siendo una adelantada a la sociedad de su país por su defensa de la homosexualidad, la pornografía o el sexo en grupo.



Nacida en Pekín y doctorada en Sociología en la Universidad de Pittsburgh (EEUU) en los 80, está mujer menuda y sosegada, atrevida en sus estudios pero poco amiga de grandes polémicas o de meterse en políticas, asegura en una entrevista a Efe que el sexo es sólo uno de sus intereses académicos.



"Estudié tres aspectos diferentes: el matrimonio y la familia, los estudios de género y el sexo, pero al parecer la gente mostró especial interés en este último", señala la investigadora, pionera en los 80 y los 90 a la hora de investigar temas que hasta la muerte de Mao Zedong eran todo un misterio.



Su publicación en 1998 de tres libros (uno sobre sadomasoquismo, otro acerca de la homosexualidad y un tercero sobre la mujer) fue un terremoto en un país que fue "antisexual" durante más de un milenio, entre la dinastía Song y la llegada de la reforma de Deng Xiaoping (finales de los 70).



"En la época Song (siglos X-XIII) comenzó a primar la restricción del deseo sexual. Las mujeres que tras enviudar dejaban de tener relaciones eran elogiadas", señala Li, quien defiende que antes de esa época el sexo era visto con mayor positivismo y apertura.



"En la antigüedad, cuando las chicas iban a casarse y se marchaban de casa, sus padres les regalaban unas pinturas llamadas "zhongkong" con las que aprendían prácticas sexuales", cuenta la investigadora de la Academia de Ciencias Sociales sobre clásicos literarios orientales no muy diferentes del Kamasutra indio.



"Entonces los emperadores tenían efebos, o la gente pensaba que el sexo era bueno para la longevidad", recuerda en torno a una época en la que el concepto taoísta de la unión entre el yin y el yang tenía, entre otras consecuencias, la visión de que la mujer (yin) y el hombre (yang) debían unirse para crear armonía.



Durante años, Li, que llegó a ser asesora del Gobierno chino, habló públicamente de la necesidad de legalizar prácticas que aún son delito en China, como las orgías o el intercambio de parejas, y es optimista sobre una pronta liberación en estas.



"En un futuro la pornografía será permitida, ahora hay ya tanta en internet que es muy difícil prohibirla realmente", destaca, y señala que las condenas judiciales contra el sexo en grupo, que en los años 80 y 90 llegaron a ser a muerte en China, ahora se han reducido a meses de prisión, lo cual también apunta a una pronta legalización.



Li también presentó, sin éxito, iniciativas legales para la legalización del matrimonio homosexual, y aunque en la vecina Taiwán sí está siendo estudiada ya por el Parlamento, no tiene tantas esperanzas en que China le siga a corto plazo.



El activismo de Li le ha llevado a participar en diversos actos reivindicativos en muchos países, entre ellos España, donde recuerda haber estado en unas jornadas LGBT en Barcelona y comprobar con admiración que allí no es siempre necesario informar del sexo en documentos oficiales.



Defensora de que los chinos tienen menos prejuicios hacia el sexo que su gobierno (gracias, entre otras factores, a creencias religiosas menos puritanas que el cristianismo) y de que el país va a cambiar, Li ve sin embargo complicado que ello se consiga por vía de la protesta o el activismo directo.