La Iglesia se opone a la ley para transexuales

La Iglesia católica censuró este miércoles un proyecto de ley que permitiría el cambio de identidad y sexo de personas transexuales y transgénero, afirmando que contraviene principios éticos y representa una falsa solución a los conflictos de identidad sexual.



"Aunque se ampare en la legislación internacional, que considera esa elección de género un tema de derechos humanos, contraviene los principios de la ética y de la moral evangélica", señala un comunicado leído por Aurelio Pesoa, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana.



En el documento, titulado "El cuerpo, don de Dios", los obispos bolivianos aseguran que el proyecto de ley está inspirado en ideologías foráneas, siendo ajeno a las culturas nativas que integran la sociedad boliviana.



"Pretende subvertir uno de los fundamentos de nuestra convivencia humana, negando la verdad básica y fundamental de lo masculino y femenino. Vivir "como varón" o "como mujer" no sería ya una realidad biológica, sino resultado de una simple elección personal", señala el comunicado.



El Congreso boliviano analiza un proyecto legal que, de aprobarse, facilitaría los procedimientos para el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad para las personas transexuales y transgénero. Sin embargo, la propuesta no considera el matrimonio entre personas del mismo sexo.



La Iglesia Católica se suma a los pronunciamientos previos de otros grupos religiosos evangélicos que consideran que el proyecto afecta la esencia fundamental de la familia.



"Manifestamos nuestro respeto y solidaridad con las personas y familias que sufren ante los conflictos de identidad sexual de alguno de sus miembros. Sepan que la Iglesia, lejos de condenar, les acompaña con su enseñanza, consejo y oración. Pero no puede dejar de manifestar la verdad del Evangelio ante las falsas soluciones que se proponen", añaden los obispos bolivianos.



Según el colectivo GLBT, hay al menos 150.000 homosexuales en Bolivia.



