Reclusas piden el traslado de Gabriela a otro recinto

Las reclusas de la cárcel de Miraflores piden que se traslade a otro penal a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, tras el motín de anoche, en la que se protestó por el mal ambiente que genera la empresaria en ese recinto.



"La señora Zapata no ha cesado de discriminarnos con adjetivos que nos denigran: maleantes, asesinas, nacas, negras, indias y un amplio etc. (...) Asimismo denunciamos que la señora Zapata nos hostiga con el uso de sus supuestas influencias para lograr lo que quiera dentro y fuera del penal", acusan las privadas de libertad.



Agregan que "de ninguna manera estamos en contra de que cualquier compañera haga uso de su derecho a la legítima defensa pero creemos que la señora Zapata sólo ha causado malestar en un ambiente ya frágil de por si como es cualquier centro penitenciario".



El comunicado reitera que las internas se declaran en "estado de emergencia permanente" hasta que se logre el traslado de la exgerente de la empresa China CAMC a otro espacio. Una comisión de Régimen Penitenciario evalúa el pedido.



"Exigimos que no se perjudique a ninguna compañera con sanciones disciplinarias pues la Constitución Política del Estado avala nuestro derecho a vivir bien aún cuando estemos siendo privadas de nuestro derecho a la libre locomoción", concluye el documento.