FCBCB no pasa a Culturas por falta de consenso

El ministro de Culturas y Turismo, Marko Machicao anunció que el Anteproyecto de Ley de Traspaso de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia queda en statu quo por falta de consenso. "Nosotros durante las cinco socializaciones que hemos tenido en el departamento de Potosí hemos, claramente, indicado que si no se llegaba a consenso, esta ley quedaba en statu quo y no se iba a tratar en la presente gestión”, afirmó la autoridad.



La decisión se asumió desde el Ministerio que preside así como desde la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB). "El hecho de que no haya consenso en Potosí y que haya algunas observaciones del Comité Cívico nos hace pensar que tampoco tenemos por qué forzar las cosas”, continuó Machicao.



El anteproyecto de ley ya no se analizará en la Asamblea Legislativa. "Como no hay consenso en Potosí no lo vamos a hacer. Vamos a dejar que la Fundación Cultural del Banco Central mantenga su institucionalidad a partir del Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía”, indicó Machicao.



El ministro también explicó que junto al presidente de la FCBCB se trabajará para mejorar los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones. "Cada institución tiene su propia independencia en términos de funcionamiento, hay algunas herramientas que podemos generar para articular. Una de ellas es el recientemente aprobado estatuto de la Fundación Cultural del Banco Central”, afirmó.



"Estamos generando los mecanismos de coordinación que ya se han establecido en la reforma del estatuto de la Fundación el año 2015. Estamos dando simplemente énfasis y continuidad previamente definidos en la reforma del estatuto”, señaló Prudencio.