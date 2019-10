Los exportadores del valle se quejan del doble aguinaldo

El presidente de la Cámara de Departamental de Exportadores de Cochabamba, Luis Fernando Juárez, sostuvo que el sector empresarial atraviesa por una etapa crítica por la caída del precio de las materias primas y la reducción de los niveles de exportación, y esta situación se agudiza con el pago del segundo aguinaldo, que constituye un cáncer terminal para el sector.



"Yo creo que ampliar el plazo a los empresarios, a los exportadores, es simplemente alargarles la agonía, en vez de darles un mes de vida les han dado cuatro meses de vida, pero el cáncer es terminal y va hacerles el mismo daño, no vamos a solucionar nada", manifestó Juárez.



Doble aguinaldo no beneficia al empresario



"Los trabajadores van a recibir el beneficio en diciembre o en abril, pero lo van a recibir, pero el maleficio lo va recibir el empresario, él va a tener que pagar, sacar de donde pueda para cubrir una obligación que es el segundo aguinaldo y por eso el sector exportador sí va ser afectado y ya está afectado en sus ventas, en sus volúmenes y en sus precios", apuntó.



Empresarios piden respetar el plazo



El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, pidió a los trabajadores respetar la ampliación para el pago del segundo aguinaldo hasta abril, como fue consensuado con el gobierno. El miércoles la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el acuerdo previo y pidió el pago hasta fines de diciembre.



"Ahorita necesitamos el respaldo de los trabajadores porque a la larga o a la corta lo que estamos buscando es la seguridad de que ellos puedan contar con su fuente de empleo digno y aportar a través de ello para que la generación de las nuevas fuentes de empleo no sean trastocadas", manifestó Nostas.



Decreto Supremo del doble aguinaldo



De acuerdo al Decreto Supremo 1802, el sector público y privado debe pagar el segundo aguinaldo a los trabajadores siempre y cuando la economía del país haya crecido por encima del 4,5%. Para esta gestión, según la medición del gobierno, la economía del país creció en 5,32%, de junio de 2014 a junio de 2015, por lo que corresponde el pago del beneficio.