Señalización, aunque no siempre la respeten

Entre las varias clases de señalización en las grandes urbes (y Santa Cruz ya es una de ellas), creo que tres son imprescindibles: por dónde deben cruzar los peatones, por dónde pueden doblar los vehículos y marcar los desvíos obligatorios por trabajos de refacción o por algún problema vial.

Infelizmente, por la peculiar forma de ser del ya inmenso vecindario de la ‘locomotora’, podría decirse que es demás gastar tiempo y dinero en marcar los ‘pasos de cebra’, los giros permitidos a los motorizados y los desvíos por obras en las arterias porque muy pocos obedecen, ya que los caminantes cruzan por donde les da la gana (y frecuentemente van con la cabeza gacha hablando por el celular), y los conductores –que tampoco respetan dichos pasos de cebra– doblan por donde les place, causando gran desasosiego y, lo que es peor, accidentes.

No obstante, es obligación de la Alcaldía colocar señales, cualesquiera sean, cuando efectúa reparaciones. No suele ser así como acontece en el cuarto anillo y radial 26 (con afectación del tráfico en toda una extensa zona), donde se hacen refacciones muy necesarias porque, la verdad sea dicha, el pavimento allí nunca tuvo 15 y sí horribles desniveles. En la vía de sur a norte colocaron dos turriles como señal, pero quizás los vecinos los apartaron para llegar a sus viviendas o negocios, de manera que no pocos conductores meten la pata de lo lindo y se arma el despelote al tener que dar retro. Están queriendo, al parecer, que se produzcan percances (recuerdo uno de la avenida Piraí hace unos 20 años donde por falta de señalización un chofer sufrió grave accidente y la comuna tuvo que pagar una fuerte indemnización), todo por no colocar las advertencias. No las hay y si alguien quiere conocer la boca del infierno, no tiene más que ir al lugar en cuestión. Y la yapa: si eso está horrible desde el principio, ¿no era preferible esperar dos meses y realizar el trabajo en tiempo seco, no de lluvias como la actual que complica más el caótico y nutrido tráfico?

He ahí uno de los aspectos por los cuales la gente cree que en la comuna no piensan para hacer las cosas como conviene más a la ciudadanía y a la misma institución y que todo les importa un bledo