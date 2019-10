Aprehenden a Hurtado, Merino y Vera por el caso Fondo Indígena

La dirigenta de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, fue aprehendida en Santa Cruz este jueves y fue trasladada a La Paz dónde debe prestar declaraciones ante la comisión de fiscales que investiga el caso Fondo Indígena, informó el fiscal general, Ramiro Guerrero.



"Quiero informar que la señora Melva Hurtado también ha sido aprehendida y trasladada a La Paz para prestar su declaración en las próximas horas", informó Guerrero a radio Fides.



También fue aprehendida, y trasladada ante la Fiscalía, la senadora de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Merino, quien ya presta declaraciones informativas.



El tercer aprehendido es el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Remy Vera.



Tras prestar su declaración, la comisión de fiscales debe determinar la situación legal de ambas personas y si son imputables, en tal caso serán enviadas a una audiencia cautelar ante un juez competente.



"La senadora Felipa Merino fue aprehendida en La Paz y ahora presta su declaración dentro de la investigación sobre el Fondo Indígena, y será la comisión de fiscales la que determine cuál determinación después de recibir su testimonio", explicó Guerrero a la citada emisora.



Las investigaciones



Merino aparece como responsable legal de un proyecto de desarrollo productivo de las afiliadas a las organizaciones Bartolina Sisa de la gestión 2011; el proyecto consistía en la implementación de granjas porcinas comunitarias. Recibió el monto de 348.564 bolivianos.



Mientras que la máxima dirigente de la Cidob, Melva Hurtado, aparece en varios proyectos como representante legal. Hasta la fecha la representante no había sido convocada por las autoridades del Ministerio Público.



Hurtado aparece en seis proyectos por los que recibió en diversas cuentas bancarias más de 21 millones de bolivianos. De acuerdo a los documentos 11.7 millones fueron destinados al proyecto de "implementación de centros de ganado bovino en Tierra Comunitaria de Origen Cayubaba y Joaquiniano, en los municipios de San Joaquín y Exaltación; y 8 millones de bolivianos para el "apoyo a la cadena y comercialización de emprendimientos agrícolas, pecuarios, forestales, artesanales en 12 regionales afiliadas a la CIDOB.



Más de 550 mil bolivianos fueron para la implementación de un módulo de ganado bovino lechero en dos comunidades del Consejo de Mujeres del pueblo More. Para el apoyo y fortalecimiento de la gestión de proyectos de la CIDOB se destinaron 600.000 bolivianos.



Las labores de revalorización, rescate, producción y comercialización de artesanías típicas de mujeres de la CIDOB fueron respaldadas por más de 457 mil bolivianos. Aparece otro proyecto a nombre de Hurtado por un monto de 543 mil bolivianos, para la implementación de sistemas agroforestales en las subcentrales More y Joaquiniano, en el municipio de San Joaquín en el departamento de Beni.ñ



En tanto, que Remy Vera también dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, como representante legal del proyecto implementación de granjas artesanales para la producción de huevos en la comunidad de Buiscata del municipio de Ayata en el departamento de La Paz, recibió Bs 530.130.



Este proyecto está registrado en la lista de planes "fantasma" que identificó la exinterventora del Fondo Indígena, después una verificación in situ de los proyectos.



El escándalo de corrupción en el Fondo Indígena se develó y confirmó después que la Contraloría General del Estado hizo público un informe en el que encuentró un daño económico de 71 millones de bolivianos en 132 proyectos.



Mientras que la exinterventora en su informe halló un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos. Ambos informes fueron remitidos en calidad de denuncia ante el Ministerio Público.



Esta semana, la autoridad competente dictó detención preventiva para la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos y para el disidente del MAS, Damián Condori; mientras que el senador Jorge Choque se benefició con una detención domiciliaria y una fianza de 40.000 bolivianos.