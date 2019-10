Denuncian la destrucción de la oficina de Piérola

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, denunció que el oficial mayor de la Cámara Baja junto con otros funcionarios violentaron y destruyeron su oficina ubicada en el exBanco Minero.



"Lo que han hecho es destruirla durante toda la mañana y se me han perdido una gran cantidad de documentos, sin siquiera haberme pedido que la entregue para sacar mis cosas (...) El oficial mayor me dijo que él ha ordenado y que sólo a destruido la pared", explicó en contacto con EL DEBER.



Afirmó que entre los papeles revueltos se encontraban las respuestas de varias solicitudes de informe de la pasada legislatura y anticipó que presentará una denuncia penal contra la presidenta de esa instancia, Gabriela Montaño.



"Yo he sido violentada y por eso vamos a presentar una querella contra la señora Gabriela Montaño y el nuevo Oficial Mayor de Diputados, por allanamiento, violación y destrucción de documentos que son pruebas altamente importantes contra el gobierno", detalló.



Deploró la mala voluntad con la que se asumieron las acciones, además de un intento de reponer los equipos y sostuvo que es un intento de amedrentarla para que no continúe con su fiscalización..