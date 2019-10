Un medio hermano de Obama apoya a Trump

Malik Obama, medio hermano de Barack Obama, aseguró que apoya al candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump antes que a su rival, la demócrata Hillary Clinton.



"Clinton no es honesta al decir que ella no reveló ninguna información confidencial y lo hizo. Y no veo a ese tipo de persona siendo el presidente de Estados Unidos", explicó Malik en declaraciones a la agencia AP.



"No apoyo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Soy musulmán, es algo que Dios no aprobaría. El Partido Republicano no defiende eso", agregó.



Además, Malik Obama, siente que su hermano no hizo mucho por Kenia, país de origen de su padre, y su familia en este país "Estoy molesto y desilusionado", señaló.



Trump celebra apoyo



El candidato republicano reaccionó a través de Twitter a la noticia, y aprovechó para señalar a Barack Obama, uno de los principales blancos de sus críticas.



"A lo mejor fue tratado mal por el presidente, ¡al igual que todos los demás!", escribió Trump en Twitter.



Malik es uno de los seis hermanos de Barack Obama, cuyo padre se casó tres veces.