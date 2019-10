Piden que la muerte de Valeria no sea en vano

Centenares de personas se encuentran reunidas este viernes a la noche en la plaza del Estudiante de Santa Cruz para rendir homenaje a la adolescente Valeria Brychcy, que perdió la vida tras un accidente de tránsito el último domingo.



"Que la muerte de Valerita no se en vano y sea el inicio de crear conciencia en los jóvenes", expresó su tía y vocera de la familia Brychcy, Verónica Virreira.



“Son demasiadas las familias que han sufrido, directa o indirectamente, el problema no es de algunos, el problema es de todos nosotros, no se trata de edades o clases sociales”, agregó la tía.



Además, este homenaje sirve para impulsar la campaña "Tú me importas", de prevención de accidentes de tránsito, dado que el incidente en el que Valeria perdió la vida fue causado por el estado de ebriedad de un joven de 17 años.



En el acto estuvieron presentes la gobernadora del departamento de Santa Cruz, Ruth Lozada, y la alcaldesa cruceña, Desirée Bravo.



Valeria Brychcy Vásquez, que acababa de cumplir 16 años, murió el pasado domingo a causa de las graves heridas que le dejó un accidente automovilístico en la avenida Cristo Redentor, el miércoles primero de abril.



Sus amigas, Gabriela Fernández Requena, Noelia Leigue Vásquez, y Ximena Adorno Mozocato, además del conductor de la camioneta en la que transitaban, resultaron heridos.



El autor del choque Daniel Andrés R.J. (17), que conducía en estado de ebriedad, fue remitido al hogar Fortaleza, un centro donde son privados de libertad los menores en conflicto con la ley.





