COB deja Conalcam y dice no a repostulación de Evo

Guido Mitma, máximo dirigente de la Centra Obrera Boliviana (COB), dijo que no participarán en el congreso nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que rechazan que se vuelva a debatir la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019."Yo soy bastante respetuoso, para que haya apoyo a la respostulación tendría que haber otro ampliado y para eso requerimos las decisiones de los diferentes sectores", explicó el representante en conferencia de prensa.Explicó que los trabajadores de base sostienen que no se debe asistir a las reuniones de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) "por respeto a los trabajadores, a las propias leyes, a las familias que han visto como se han vulnerado nuestros derechos".Al respecto, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, instó a que la dirigencia nacional de la COB reflexione y lamentó la "soberbia" que a su juicio demuestra Mitma."El hermano Guido Mitma habla por su persona, él no estará presente en el congreso, pero quienes constituimos la COB estaremos en el congreso del MAS. Que no esté ahí como soberbio, que reflexione", aseveró el dirigente cercano al MAS.Los días 15, 16 y 17 de diciembre el oficialismo se reunirá en Montero, Santa Cruz, para debatir varios temas, entre ellos la respostulación del presidente Evo Morales. "El proceso de cambio no puede seguir como está, seguir echando a los trabajadores a las calles", manifestó el líder obrero.