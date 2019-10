Creen que Belaunde entró a Bolivia por Pando

El exministro del interior peruano, Remigio Hernani, sostuvo que el exasesor del presidente Ollanta Humala y empresario, Martín Belaunde Lossio, habría ingresado a Bolivia vía aérea por el departamento de Pando.



"Lo más probable es que el prófugo, con el apoyo de alguien con poder, haya fugado utilizando una avioneta desde una pista de aterrizaje clandestina en Huaral con destino a Pando, en Bolivia, o desde Nasca, directamente al mismo destino, posiblemente vía la región de Madre de Dios", escribe la exautoridad, según cita el Comercio.



Hernani agrega que "no es fortuita la elección de este destino. Se puede deducir con seguridad que ha existido algún tipo de coordinación o salida legal para evitar su expulsión o extradición hacia el Perú". Además considera poco probable que su ingreso al país se diera por Desaguadero.



También critica a su país por no tener los medios para interceptar un vuelo y apunta que "la carretera transoceánica que viene desde Acre, en Brasil, está muy cerca de la frontera con Bolivia y varios kilómetros de esta están totalmente desguarnecidos, no existe ningún control y se puede pasar del Perú a Bolivia sin ningún problema".



La información que existe en Bolivia es que Belaunde ingresó a Bolivia el pasado primero de diciembre, llegó a La Paz y luego se traslado a Santa Cruz, dónde rompió su silencio, confirmó que busca un refugio político y negó todos los delitos de corrupción por los que se lo acusa.



Se conoce que en los próximos días el empresario peruano volverá a La Paz para presentar su declaración ante el Concejo Nacional del Regugiado (Conare), mientras una comisión de autoridades de su país tramita su extradición.