Senado inicia análisis de los ascensos en las FFAA

La subjefa nacional de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sandra Soriano, informó que este lunes comenzó el análisis de los ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA) y mañana podrán ser debatidos los nombres en el pleno de la Cámara de Senadores.



"Ha convocado el presidente de la Comisión de Seguridad del Estado a una sesión reservada y derivar el informe de manera reservada para que la Cámara decida si aprobar o rechazar el informe con los nombres de quienes ascienden", dijo a medios de comunicación la legisladora.



Explicó que el Ministerio de Defensa remitió los listados de los uniformados que subirán de grado y se espera que mañana sea debatida por el pleno de la Cámara Alta. Precisó que no llegó ningún documento de la Policía Boliviana.



"Solo tenemos las listas de las Fuerzas Armadas, de la Policía no conocemos y no nos corresponde, nosotros lo que hacemos es que culminado el procedimiento, llega el informe y nos apegamos al reglamento", aseveró.