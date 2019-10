La carta que le escribió a Evo Morales

“Señor presidente, no entiendo cómo el Gobierno de Bolivia permite que abusen de sus connacionales de esta forma, cuando yo ni siquiera he sido acusado de manufactura de cocaína por las autoridades bolivianas ”



“Fui juzgado por un tribunal de los Estados Unidos bajo los cargos de manufactura de cocaína en Bolivia. Todos los alegatos de manufactura ocurrieron en Bolivia, nunca hubo ningún acto según las acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos”



“Aquí en las prisiones de este país los extranjeros somos tratados diferente a los ciudadanos americanos. Siempre nos dan los peores trabajos y nos pagan los sueldos más bajos” “Trabajamos 8 horas diarias y nos pagan 12 centavos por hora. Nos humillan constantemente. No nos dan los beneficios que se obtienen al tomar las clases donde se puede obtener rebajas de condenas como el programa de drogas, un programa donde se enseña a combatir la adicción a las drogas, cómo ser una mejor persona, mejor padre, amigo, esposo e hijo”



“En contraste con esta realidad a mí, sin ningún antecedente criminal, me condenaron a 30 años de prisión bajo los cargos de manufactura de cocaína por hechos que ocurrieron totalmente en Bolivia, más cinco años adicionales por evasión de impuestos, dando un total de 35 años cuando en la administración de Obama varios de sus nominados para servir en su gabinete fueron investigados por el Senado”.,

Roca Suárez en los 26 años que ya lleva detenido ha logrado recibirse como abogado y especializarse en derecho penal y derecho internacional

“Señor presidente, solo le pido a usted y a su administración que luche por los derechos de los bolivianos que estamos detenidos en otros países, que traten de llegar a un acuerdo para la repatriación de los bolivianos que nos encontramos alejados de nuestras familias y de nuestra patria”



“Cuando un país juzga a una persona por delitos que fueron cometidos en territorio soberano de otro país, están violando la soberanía nacional de ese país. Si se permitiese que los Estados Unidos juzgue a a los ciudadanos bolivianos por delitos cometidos en territorio boliviano, sería porque los bolivianos no somos capaces de manejar y hacer cumplir las leyes de nuestro país”



“Me encuentro encarcelado y condenado injustamente en los Estados Unidos desde el 13 de diciembre de 1990 cumpliendo una condena ilegal porque jamás he manufacturado, distribuido o poseído cocaína en Estados Unidos. Mi fecha de cumplimiento de condena es en julio de 2020. Tengo 57 años, mi madre es de 83 años, vive en Santa Cruz, mi padre

(86) vive en Santa Ana, me gustaría mucho volver a verlos. Le agradezco mucho el valioso tiempo empleado en leer esta carta, y le deseo lo mejor en cumplimiento de su mandato.”



Le rogaría señor presidente que se tome un momento y busque la forma de que los nacionales bolivianos sean repatriados y así podamos cumplir el saldo de nuestras condenas al lado de nuestros familiares. Según la constitución y tribunales de Estados Unidos somos protegidos por los derechos pero al parecer esto a veces es una simple ilusión.