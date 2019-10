Hay indignación en las redes sociales por toma de la Alcaldía alteña

Indignación, pesar y duelo fueron las primeras reacciones entre los usuarios de Twitter y Facebook, en respuesta a la violencia que esta mañana ocasionó seis muertos en la toma e incendio de la Alcaldía de El Alto.



La población manifestó en esas redes sociales su repudio contra los autores de la toma violenta, que aún no han sido identificados por las autoridades, y publicó abundante material en fotos, videos y mensajes.



"Que grave lo de la Alcaldía de #ElAlto ¿Dónde carajo están los policías? Una lástima que la intolerancia política se pague con vidas humanas", lamentó F. E. Soria ?(@lorosoria) en Twitter.



Los mensajes se publicaron bajo los hashtag #ElAlto, #Soledad #Chapeton y #Coico, que llegaron a consolidarse como tendencia a escala nacional en la red social del pajarito.



Otras publicaciones acusaban a Vicente Coico, ex candidato a concejal del MAS, por incitar la marcha violenta. También, se acusó al dirigente Braulio Rocha y Henry Alcon como los cabecillas del asalto a la Alcaldía de El Alto.



"Fueron destrozados los predios de la Alcaldía de #ElAlto por la FEJUVE MASISTA. Quieren frenar el cierre de Campaña por el NO", escribió Patricia ?(@Sumaj_Warmi) en Twitter.



En Facebook, también hubo observaciones a la gestión de Chapeton. "Y todo por el ?POA? para los colegios... Chapeton? nos perjudica a la población y a los ??colegios?, sepan gobernar pues", manifestó ?Haditha Emitha Jimenez?.







