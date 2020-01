Suspenden audiencia de Nemesia Achacollo

Por falta de un poder legal de los abogados del Ministerio de Desarrollo Rural, la audiencia de cesación de detención preventiva de la exministra Nemesia Achacollo, fue suspendida hasta el próximo 18 de enero.



El abogado de la exautoridad, Mirko Suaznabar, dijo que la única observación que existía en contra de su cliente era la de una fuente laboral en La Paz y ahora lograron ese documento y por eso creen que pueden acceder a la detención domiciliaria con horario laboral y dejar el penal de Miraflores.



El juzgado Segundo Cautelar, determinó la suspensión porque la gestión del ministro César Cocarico debió remitir un poder para los abogados que los representan, este poder no fue elaborado hasta el momento, pese a que Cocarico juró a su cargo en agosto de 2015.

Los abogados también repararon, antes del inicio de la audiencia, que el cuaderno de investigaciones no había sido remitido y por tanto no existía documentos del avance de las investigaciones y requisitos de los detenidos. /MCH