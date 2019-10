Tu cara delata lo que más consumes: azúcar, lácteos o alcohol

La doctora Nigma Talib es una experta en el cuidado del rostro y de la piel. En su más reciente libro "Reverse The Signs Of Ageing" (Revirtiendo los signos de la edad), revela que todo lo que comemos se refleja en la cara.



Ella, al ver a un paciente, sabe cuáles son los alimentos que más consume y te enseña cómo identificarlo.



La doctora, citada por el portal quien.com, desarrolló 4 tipos de caras de acuerdo a los síntomas que se pueden presentar. Mira estos ejemplos:



1. Cara de azúcar



Las personas que consumen mucha azúcar o no la procesan bien suelen tener arrugas en la frente, hundimiento debajo de los ojos y pequeñas manchas pustulosas en toda la cara.,

2. Cara de lácteos



Estos rostros suelen presentar los párpados hinchados, bolsas y ojeras debajo de los ojos e inflamaciones en la parte inferior de la cara. Si tienes estos síntomas puede que no digieras bien la leche y sus derivados.,

3. Cara de vino



Los síntomas incluyen pequeñas arrugas alrededor de los ojos, párpados caídos, poros alargados, piel deshidratada con líneas en los cachetes y mejillas rojizas.,

4. Cara de gluten

?

Si tienes las mejillas rojas e inflamadas, manchas de pigmentación oscuras o manchas en la parte inferior del rostro, puede que tengas intolerancia al gluten.