La Mujer Maravilla sigue líder en la taquilla

“Mujer Maravilla”, la musculosa superheroína feminista de Warner Bros. y DC Comics, se mantuvo fuerte durante el fin de semana, conservando con facilidad el primer lugar de la taquilla de América del Norte, dejando atrás a "La Momia", recién estrenada.

Con $us 57,2 millones en ventas de entradas durante los tres días del fin de semana, según las estimaciones de la industria, "Mujer Maravilla" acumuló un total de $us 205 en sus primeras dos semanas.

Bien recibida por la crítica, la película tiene como protagonista a Gal Gadot, de la saga "Rápido y Furioso", quien interpreta a la diosa-princesa-superheroína amazónica cuyo lazo, pulsera y tiara tienen poderes mágicos.

La semana pasada, su realizadora Patty Jenkins se convirtió en la primera directora mujer en superar la marca de $us 100 millones para un fin de semana de estreno. Mientras tanto, "La Momia", de Universal, se situó en segundo lugar, pero por debajo de las expectativas de la industria.

La empresa especializada Exhibitor Relations dijo que la película protagonizada por Tom Cruise, última recreación de "La Momia" original hecha en 1932, se llevó $us 32,2 millones en su primer fin de semana. Realizada con un presupuesto de $us 125 millones, ha sido destrozada por los críticos.

Pero los estudios dependen cada vez más de la venta de entradas en el extranjero, y allí "La Momia" no ha decepcionado. Su lanzamiento internacional de $us 141,8 millones, la convirtió en el estreno más exitoso para una película de Cruise, según Boxofficemojo.com.

En tercer lugar, en las pantallas de América del Norte estuvo "Captain Underpants: The First Epic Movie", una cinta animada de Fox basada en los populares libros para niños de Dav Pilkey. "Underpants", que cuenta la historia de dos estudiantes que hipnotizan a un director de escuela para que crea que es un superhéroe, recibió $us 12,3 millones para el fin de semana.