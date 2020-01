Bolivia ocupa el octavo lugar en la región por ingresos en turismo

De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), basado en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2015 el turismo extranjero generó $us 693 millones por la visita de 882.000 personas, lo que la ubica en el octavo lugar, solo por encima de Venezuela ($us 575 millones) y de Paraguay ($us 484 millones).

Cabe recordar que la gerenta de la empresa estatal Boliviana de Turismo (Boltur), Lurdes Omoya, informó de que en el primer semestre de 2015 se reportó un 7% de crecimiento en el ingreso de turistas extranjeros al país.

"En el primer semestre hemos tenido alrededor de un 7 por ciento, el año pasado hemos tenido un crecimiento de 13 por ciento de crecimiento eso quiere decir que cada vez tenemos afluencia de turistas extranjeros a Bolivia", explicó.

En el mundo

El total de turistas a escala mundial durante el 2015 fue de 1.186 millones de personas, y generaron ingresos por $us 1,3 billones. El continente americano obtuvo el 16% de las visitas y el 24% de los ingresos del total mundial, superando a Medio Oriente y África.

El continente más visitado fue Europa, tuvo el 51% de los turistas y el 36% de los ingresos mundiales. Por otro lado, en relación al 2014, América tuvo el mayor porcentaje de aumento en número de visitantes.

Francia fue el país más visitado en el año 2015. Por otra parte, los países con mayores ingresos por turismo internacional fueron EEUU, seguido de China y España.