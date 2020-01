Bolivia saluda ser parte del Consejo de Seguridad

Como "un reconocimiento de la comunidad internacional a los grandes cambios que se viven en Bolivia, así como al liderazgo del Presidente Evo Morales", así ve el Gobierno nacional la incorporación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como miembro no permanente.



Mediante un comunicado oficial, la administración estatal "expresa su sincero agradecimiento a los Estados que depositaron su confianza en el trabajo que realizaremos". Esta jornada el país recibió 183 votos, más de los 124 necesarios para alcanzar el puesto.



Agrega que "de los 193 estados miembros de esta organización, ningún Estado votó en contra de nuestra candidatura", a tiempo de ratificar que "Bolivia es constitucionalmente un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo".



El Gobierno considera la elección como "una oportunidad para contribuir en nombre de los países en desarrollo, a la preservación de la paz, a la integración, no invasión y la tolerancia, las relaciones de amistad y por sobre todo el respeto por los derechos de nuestros pueblos".



La primera vez que el país llegó a ese cargo fue entre 1964-1965 y la segunda ocasión entre 1978-1979. El Consejo está integrado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y 10 no permanentes. Esa instancia puede tomar "decisiones", conocidas como resoluciones, y obligar a los miembros a cumplirlas.



Como nación integrante, Bolivia deberá velar por los cuatro propósitos de esa instancia: Mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones.



