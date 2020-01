Más de 30 puntos de bloqueo asfixian a El Alto

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que en la ciudad de El Alto existen más de 30 puntos de bloqueo de vecinos que exigen la renuncia de 14 subalcaldes. Lamentó que los dirigentes se valgan de mujeres, niños y ancianos para evitar que la Policía garantice la libre circulación.



La autoridad informó que son 1.200 uniformados desplegados en esa urbe, algunos realizando tareas preventivas. Se estima que existen 3.570 personas movilizadas, mientras que tres puntos de bloqueo fueron abiertos en la ruta a Viacha.



"No coincidimos con demanda de renuncia de autoridades. Una movilización local no debe afectar a terceras personas que quieren trabajar", manifestó la autoridad durante una conferencia de prensa.



Para la tarde se prevé que exista un ampliado de las organizaciones sociales que promueven la protesta, cita que definirá las acciones a asumirse. Son seis días de bloqueos y la alcaldesa de esa urbe, Soledad Chapetón, presentó una denuncia contra 19 dirigentes por sedición.



"No le pueden pasar la factura por su incapacidad de gestión", agregó Romero; minutos antes el vicepresidente Álvaro García Linera criticó la "ineptitud e ineficiencia" en la administración de la autoridad edil de oposición.



Se mantiene la protesta: (Foto, APG Noticias),