Alfredo Rada se abstiene a declarar sobre caso terrorismo

El viceministro de Coordinación con los movimientos sociales y exministro de Gobierno, Alfredo Rada, se abstuvo el martes de declarar ante el Tribunal Primero de Sentencia, como testigo de descargo del imputado, Alcides Mendoza, en el caso terrorismo, y sólo brindó entrevistas a los medios locales.

"Me he abstenido de declarar, quiero dejar muy en claro que el año 2009 fui convocado por la comisión de la Cámara de Diputados para investigar el caso de terrorismo y separatismo y en ese entonces, brindé información detallada y de cuyo contenido me ratifico sobre la intentona terrorista y separatista que se dio en nuestro país", explicó Rada a los periodistas.

Aseguró que no se puede negar que hubo un intento de separatismo y terrorismo en el país, el mismo que, a su juicio, fue sustentado por exlíderes cívicos de Santa Cruz que en la actualidad son prófugos de la justicia, como Branko Marincovic.

Rada dijo que existe la certeza de que Marincovic financió la célula separatista comandada por el húngaro boliviano, Eduardo Rosza, y que en la actualidad existe la sospecha de que desde Brasil estaría pagando a los abogados de los investigados en el denominado caso terrorismo.

Asimismo, desvirtuó las versiones de que el caso terrorismo no tenga sentencia.

"En este caso ya hay cinco sentencias conforme a lo que señala la ley", sustentó.

Aseguró que ese caso está llegando a una fase decisiva por toda la información que se ha ido acumulando en el proceso y dijo que a corto plazo va a concluir con una sentencia definitiva.

El 16 de abril de 2009, la Policía desbarató una supuesta célula terrorista asentada en Bolivia tras un operativo en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia.

Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés; murieron durante el asalto.

Mario Tadic y Elod Tóásó fueron arrestados en el proceso investigativo y tras cumplir su condena abandonaron el país.