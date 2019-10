Absueltas 4 personas en caso del bebé Alexander

Ivana Adelaida Coca Tirado, Fernando Fernández Apaza, Cesar Rónald Luna Guzmán y Silvia Eugenia Castillo Torrez quedaron absuelvas del proceso por la muerte del bebé Alexander en noviembre pasado en la ciudad de La Paz.



La comisión de fiscales, que tomó la determinación, justificó el rechazo de la denuncia contra esas personas porque la indagación realizada no proporcionó datos suficientes para su procesamiento penal, por lo que no serán sometidas a juicio.



El Fiscal Departamental de La Paz, Paúl Franco, informó que si bien los cuatro investigados tuvieron contacto con el bebé Alexander, en diferentes tiempos y espacios, no existen suficientes elementos de convicción que los vinculen con la comisión de los delitos.



Mencionó que Ivana Adelaida Coca Tirado intervino en la atención del bebé para tomarle una gasometría arterial y no pudiendo realizarlo se retiró del lugar, dejando al bebé en atención de José Luís Delgadillo y Sandra Daniela Madeni Carrasco.



En el caso de Fernando Fernández Apaza y Cesar Rónald Luna Guzmán, en su calidad de paramédico y chofer de la ambulancia, respectivamente, únicamente trasladaron al bebé al Hospital Juan XXIII.



De acuerdo con el fiscal Franco, los actos investigativos mostraron que Silvia Castillo, como enfermera de turno, solo asumió conocimiento del ingreso del bebé al Hospital Juan XXIII, cumpliendo instrucciones del médico de turno.



“En base a estos datos de la investigación se pudo evidenciar que no existen los suficientes elementos de convicción que vinculen a estas cuatro personas en la agresión sexual y muerte del bebé Alexander”, finalizó el Fiscal Departamental de La Paz.