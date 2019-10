Correa celebra fallo de La Haya a favor de Ecuador

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó este sábado de "gran victoria" el fallo de un tribunal arbitral de La Haya que desestimó la demanda presentada por la petrolera Chevron para evitar una multimillonaria condena de la justicia ecuatoriana.



"Ecuador acaba de lograr una gran victoria en La Haya contra esta

empresa corrupta y corruptora de Chevron", dijo Correa en su informe

semanal de labores.



Consideró que ese juicio no debió iniciarse "nunca" pues "el tribunal no era competente porque (la demanda) se basa en el tratado

de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos, que está

vigente desde el año 97 pero Texaco, ahora Chevron Texaco, abandonó

el país en el 92".



Correa tildó de "barbaridad jurídica" que los árbitros hayan aplicado el tratado de forma retroactiva e insistió en que se trata de una "buena noticia" y de "una victoria muy importante".



El pasado jueves, la Procuraduría General (defensa) del Estado,

informó en un comunicado de que el tribunal internacional falló en

concordancia con los argumentos presentados por Ecuador en el caso

conocido como "Chevron III".



Dicho tribunal aceptó la legalidad de un proceso seguido por cientos de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana que demandaron a la petrolera estadounidense por los graves daños ambientales causados entre 1962 y 1990, tiempo en el que Texaco, que fue adquirida por Chevron en 2001, operó en Ecuador.



La Justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones

de dólares, pero la petrolera se ha resistido a cumplir la sentencia

por considerar que ese fallo fue producto de un fraude en su contra,

supuestamente apoyado por el Gobierno.



Un portavoz de la compañía dijo el jueves que la decisión del

tribunal de La Haya "no cambia" ese hecho.



Según la Procuraduría, el tribunal internacional no aceptó el

argumento de Chevron, que defendía un impedimento de ser demandada por terceros porque le protegía un "acuerdo de liberación" de responsabilidades suscrito en 1995 con el Gobierno de entonces.



El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García,

resaltó el hecho de que el tribunal expresamente concluyera que el

acuerdo de 1995 no exoneraba a Chevron de ser demandada por personas a título privado.



El mismo jueves, James Craig, portavoz de Chevron, recordó, a

través de un comunicado, que una corte federal de EE.UU., dictaminó

hace algunos meses que la sentencia contra la petrolera en Ecuador

"fue producto de fraude, corrupción y cohecho".



Por ello, Craig sostuvo que "la decisión provisional dictada hoy (jueves) por el tribunal (en La Haya) no cambia este hecho" y "simplemente difiere la pregunta sobre si Ecuador, al dictar esa sentencia, violó sus compromisos contractuales" con la petrolera.



"Chevron presentará sus argumentos sobre estos puntos a medida

que el arbitraje continúe progresando" y emprenderá acciones para

"establecer la responsabilidad del Gobierno de Ecuador, por el papel

que ha jugado en la promoción de este caso fraudulento", dijo entonces Craig.



Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos, replicó al portavoz de la petrolera y señaló a Efe que el argumento de la

compañía sobre un supuesto "fraude" carece de sustento.



Recordó que el próximo 20 de abril se efectuará una audiencia sobre este caso en Nueva York y dijo que aspira a que en esa instancia termine por derrumbarse el argumento de fraude esgrimido por la petrolera.