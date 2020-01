5 técnicas para combatir la ansiedad sin apelar a ningún medicamento

El ritmo de vida actual provoca que la mayor parte del día estemos intranquilos, ya sea por problemas en el trabajo o en el hogar. El problema es que cuando la ansiedad se convierte en un problema patológico, se requieren de medicamentos para poder erradicarla. El riesgo es que se puede generar dependencia o afectar otros aspectos de la salud. Pero no se preocupe,porque hay procedimientos efectivos y que no causan efectos secundarios. Aquí te sugerimos cinco de los que propone el portal sumedico.com.



1. Hacer ejercicio

Libera el estrés acumulado, mejora el control de las emociones a largo plazo, el estado de ánimo, los patrones de sueño y la autoestima.

A los pocos minutos de ejercitarte, verás que tu ansiedad se esfuma, aún con que camines 10 minutos.



2. Meditar

Ayuda a manejar el estrés, los problemas de sueño y la sensación de bienestar en general.

Cuando terminas de meditar, eres capaz de tomar mejores decisiones y de escuchar mejor a tu cuerpo.



3. No excederse en las redes sociales

Utilizarlas en exceso, ocasiona que comparemos nuestra vida con la de los demás, lo que pude causarnos ansiedad.

Si reduces el tiempo que inviertes en ellas, podrás centrarte en ti mismo y tus cualidades.



4. Dejar la cafeína

Aunque es una bebida estimulante, puede ser dañina para quienes padecen de ansiedad ya que puede causar gran incomodidad.

Lo mejor es sustituirla con buena alimentación y ejercicio.



5. Valorar tus emociones

Cuando sientas ansiedad, piensa cuál es la causa y analiza a detalle si son motivos reales, si puedes controlarlos o si es mejor dejar que pasen por sí mismos.