Periodista se culpa por el caos de las bolsas china

Un periodista financiero "confesó" este lunes haber provocado "pánico y desorden" en las bolsas chinas e infligido "enormes pérdidas al país", según un video difundido por la televisión de Estado, cuando las autoridades intentan devolver la calma a los mercados.



Wang Xiaolu, periodista de la revista Caijing, fue detenido tras la reciente tormenta bursátil china por difusión de noticias falsas sobre las acciones y los mercados, según la agencia oficial Xinhua.



Wang, en un artículo publicado en julio, afirmó que los reguladores del sector estudiaban la posibilidad de una salida del mercado de los fondos públicos.



Esta perspectiva de una retirada prematura era susceptible de generar gran incertidumbre entre los operadores, en momentos en que Pekín intervenía con fuerza para estabilizar las bolsas, en particular mediante compras masivas de acciones por parte de organismos públicos.



La Comisión china de regulación de mercados financieros (CSRC) había desmentido rápidamente las informaciones del periodista, calificándolas de "irresponsables".



El periodista apareció en un video divulgado el lunes por la televisión estatal CCTV "confesando" ante la cámara que había buscado deliberadamente dramatizar la situación.



"No debí publicar este artículo que impactó negativamente en el mercado en un momento muy sensible (...) Lo lamento profundamente", se lo ve declarar.



Este tipo de "confesión televisada", incluso antes de un juicio, es una práctica habitual en China, donde la justicia está estrechamente sometida al poder político.



Según Xinhua, el periodista "confesó" que sus "falsas informaciones" habían "provocado pánico y desorden en la bolsa, mermado seriamente la confianza de los mercados e infligido enormes pérdidas al país y a los inversores".



La misión de informar

?

La revista Caijing, reputada por la calidad de sus investigaciones, afirmó en su sitio internet que "defiende el derecho de los periodistas de cumplir su misión en conformidad con la ley".



Por su lado, el diario británico Financial Times informa este lunes que el gobierno chino cesó efectivamente sus compras de acciones y sus intervenciones, endureciendo al mismo tiempo la represión contra las personas acusadas de "desestabilizar" los mercados.



El ministerio de Seguridad Pública anunció durante el fin de semana que 197 personas habían sido "sancionadas por haber propagado rumores en línea" sobre varios temas, entre ellos la caída de las bolsas o las recientes explosiones de Tianjin.



Según Xinhua, uno de los rumores afirmaba que un hombre se lanzó de lo alto de un edificio en Pekín debido a la crisis bursátil.



En julio, las autoridades habían imputado la caída de las cotizaciones a las "ventas en corto malintencionadas" (vender una acción que no se posee apostando por su baja), y anunció la apertura de "investigaciones".



Pero ni esas declaraciones ni las intervenciones masivas lograron tranquilizar a los inversores, ni que se recuperaran realmente las bolsas de Shanghai y Shenzhen, que volvieron a caer la semana pasada.



Xinhua informó igualmente de que fueron detenidos un responsable del regulador de mercados y otros cuatro agentes de corretaje por "infracciones" en el mercado bursátil.



Liu Shufan, un responsable de la CSRC, es sospechoso de un delito de uso de información privilegiada, de corrupción y de falsificación de tampones oficiales, en este último caso para establecer un falso certificado de divorcio y hacer falsos certificados fiscales para su amante.