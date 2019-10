Perdieron a un ser querido, creyeron que iban a morir bajo las balas o solamente son solidarios: desde la matanza de París (Francia) hace una semana, algunos testimonios conmocionan el mundo entero.



Con ritmo entrecortado, describe las escenas de horror en un testimonio publicado el viernes por el diario Liberation: "El olor a sangre caliente", la "mirada vacía de un tipo" que "cae", su propia huida "descalza" a través de una puerta de vidrio rota.



En un conmovedor mensaje que dio la vuelta al mundo, Antoine Leiris, periodista cuya esposa murió en el Bataclán, publicó una carta abierta en la que les dice a los yihadistas: "No tendrán mi odio". La misiva fue compartida más de 210.000 veces en Facebook y generó cerca de 10.000 tuits en distintas lenguas.



Una de sus frases. "Quieren que sienta miedo, ¡perdieron!" fue incluso tapa del semanario alemán Der Spiegel. "El viernes, me robaron la vida de un ser de excepción, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero no tendrán mi odio", escribe este periodista de radio, padre de un niño de 17 meses.