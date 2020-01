Un celoso y una enamorada fabricaron una tragedia

“Ella me insistió para volver, me dijo que me quería y que estaba dispuesta a todo. Le pregunté si estaba dispuesta a matar. Dijo que sí”, declaró al fiscal Michel Vásquez, 20 años, moreno, grueso, inseguro. La que dijo que sí fue C. G., bajita, de 14 años, que en las redes sociales jugaba a ser una mujer segura a veces y, en otras, aparecía como una chica tan enamorada que adoraba comerse los mocos de Michel cuando la besaba resfriado. Ambos confesaron que, junto con Brayan Rodríguez Durán, asesinaron a Ronny Alexander Viveros, un luchador de artes marciales mixtas que estaba a punto de cumplir 19 años.

Nadie de los que conocía a C.G. puede creer aún que ella haya apuñalado a alguien hasta matarlo. L. estudiaba en el mismo colegio que C.G. Aunque es mayor, la conoció en el elenco de baile. La recuerda como una chica despierta e inquieta que quería aprender a bailar y a jugar básquet. Comenzó a notar cambios en ella a mediados del año pasado, cuando se empezó a pintar, a usar ropa que mostraba más piel y a decir palabrotas. C.G. había comenzado a enamorar con Michel hacía un año y ocho meses, cuando no había cumplido 13 años.

De ser una alumna regular, su asistencia a clases comenzó a ser cada vez más esporádica.

De esto se dio cuenta la directora de su colegio. “Cuando llamábamos a su casa nos justificaban sus ausencias, nos decían que estaba enferma”, cuenta la directora.

C.G. no era la mejor alumna del curso pero sí era la líder. Le llevaba un año a sus compañeros, por un aplazo en primaria, y eso hacía que se pusiera a la cabeza de las actividades, que encabezara las danzas. “Era detallista, perfeccionista”, describe su maestra.

Como muchos de los alumnos de Santa Cruz, C.G. creció en un hogar donde una madre tenía que remar sola con tres hijos. Ella es la mayor y por la mañana se quedaba a cargo de sus hermanos mientras su madre salía para traer el pan como trabajadora del hogar. Por la tarde, los tres iban a clases. Su madre contó a la Policía que tenía una hija buena, que ayudaba en la casa y que nunca notó algo raro.

Sus maestros sí notaron cambios. Desde hacía un tiempo hablaba mucho de cortejos y de relaciones sexuales. La reacción de su tutora fue hablar a todo el curso sobre embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. Tenía 14 años y nadie le dijo a lo que se exponía por subir fotos con ropa corta a Facebook ni nadie reportó a las autoridades del colegio que su novio la maltrataba o que ella se sentía todo el tiempo presionada por él.

De Michel y Brayan poco se sabe. La profesora y la amiga dicen que eran del barrio “de al frente”, de Villa Mercedes de Los Lotes.

Edwin Rojas, el coronel de Policía que investiga el caso, aún no ha tenido tiempo para investigar sus entornos. No cree que eran pandilleros. Sabe que trabajaban vendiendo celulares en el Shopping Bolívar, en la tienda de una parienta.



María Fátima Escóbar es una sicóloga, catedrática de la Uagrm, que ha hecho investigaciones con jóvenes en conflictos con la ley. Por lo que ha visto en otros casos dice que el amor es subestimado, que para una adolescente de 14 años sentirse amada es incluso más importante que amar, que la ceguera del amor puede llevar a acceder a matar. Cree que G.G. tal vez pensó: “Me quiere solo para él”. Cree que es posible que Michel volvió a lo más elemental, que si era celoso y controlador pudo volverse un macho territorial, pudo sentirse amenazado por Ronny, un joven al que no podría vencer solo. El otro ya no era una fantasía para el celoso, sino una realidad y golpeaba fuerte. “Cuando se acaban las palabras, cuando se recurre al acto, ya no hay reflexión. Todo el aparataje simbólico que usamos para discutir ha desaparecido. Lo único que puede detener la angustia es el acto”, explica Escóbar. En este caso, el acto fue matar a Ronny