Califican de 'metida de pata' la Carta de la Iglesia

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, calificó como "otra metida de pata" la Carta Pastoral de la Iglesia Católica, "Pongo ante ti la vida o la muerte", en la cual se advierte que el delito del narcotráfico penetró las estructuras del Estado.



"Es otra metida de pata de la Iglesia Católica. Tiene que ser muy responsable con el pueblo boliviano, cómo es posible que un vocero, que me imagino es profesional y académico, afirme: los numeritos más o menos no debe preocupar al Gobierno", aseveró la autoridad a radio Patria Nueva.



Informó también que "dos visitas importantes de organismos internacionales quienes evaluarán y harán conocer a Bolivia y el mundo cuáles son los compromisos", en referencia al arribo del director ejecutivo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, y el titular de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Werner Sipp, previstas para junio y octubre.



Agregó que el documento "responde a una posición política e ideológica, pero no es toda la Iglesia, lastimosamente no le perdonan a Evo Morales la nueva Constitución Política del Estado, el que ahora en el país seamos un Estado laico".



Concluyó señalando que "parece que la Iglesia Católica espera que el responsable esté informando todos los días lo que se está haciendo y eso no se puede por tema de seguridad" y ratificó que la mayor cantidad de droga en el país ingresa por la frontera con Perú Brasil.



"El narcotráfico, en su estrategia de expansión e impunidad, penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando conciencias. La corrupción ha minado la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el presente como en el pasado", alertó la Iglesia Católica.



