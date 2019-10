Mesa pide que 'cortina de humo' no tape caso CAMC

El expresidente y aún vocero de la causa marítima, Carlos D. Mesa, volvió a usar su cuenta en Twitter para responder a la "revelación" que hizo la comisión mixta especial del Legislativo que investiga la denuncia por el presunto tráfico de influencias entre el Gobierno y la empresa CAMC y demandó que no se levante una "cortina de humo" alrededor del caso.



"Seamos claros, ningún contrato de Estado a Estado en 2004 puede ser cortina de humo para investigación sobre tráfico de influencias en 2013-2015", escribió el también historiador y periodista, que figura como quien "accedió a un convenio" para un proyecto de gas con la condición de contratar a la firma China durante su Gobierno.



En un contrato comercial de compra de bienes destinados a redes de gas el 2004, la embajada de China estableció que CAMC era la única empresa para la ejecución del proyecto, según un documento entregado por la propia embajada del país asiático.



Tuits del expresidente:



Mesa además agrega que "Mi Gobierno firma contrato con China. Gobierno de (Eduardo) Rodriguez (Veltzé) crea FONDIOC. ¿Eso nos convierte en responsables de su gestión entre 2006 y 2016?", sobre las investigaciones en ambos casos.



Ayer el diputado del MAS, Víctor Borda, dijo que después "se actualiza ese convenio, en el cual, con un crédito también se adquieren tres perforadoras para ya en el gobierno de Evo Morales, actividades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Es crédito donde se condiciona que la que proporcionará materiales es CAMC".



El informe al que accedió EL DEBER indica también que durante el Gobierno de Mesa, el canciller Juan Ignacio Siles suscribió este convenio por 250 millones de Yuanes RMB, para compra de equipos y maquinarias chinas, "conforme a procedimientos" de ese país.



La pasada jornada el expresidente ya había reaccionado sobre los datos de la comisión de la Asamblea, señalando que "Mi Gobierno firmo acuerdo con China. Fue propuesta CAMC. Lo que se discute no es eso, es si hubo o no tráfico de influencias con CAMC en 2013-15".