MAS definió sus nombres para directivas camarales

Tal como lo anticipó la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), no existirán modificaciones en las presidencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño se mantendrán como titulares. Sí existen cambios en directivas.



Montaño, presidenta ratificada en la Cámara Baja por el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, y sus compañeros del oficialismo, contó que también se ratificó a Víctor Borda como primer vicepresidente y se incorporaron a Mario Mita y Ana Vidal en la primer y segunda secretaria, respectivamente.



"Entre hoy y mañana elegirá en términos formales, con la participación del oficialismo como de la oposición, por lo tanto esta plancha del MAS está definida, no va a haber una nueva reunión sobre esto", dijo la titular de Diputados.



En el Senado se conoce que Ester Torrico remplazará a Nélida Sifuentes en la primera vicepresidencia, mientras que Eliana Mercier y Noemí Díaz ocuparán las secretarias. Aún quedan por definirse los nombres de la oposición.



Montaño dijo que entre hoy y mañana se definirá la conformación total de las directivas en ambas instancias, mismas que deben estar listas para la sesión de honor del viernes 22 de enero, nuevo aniversario del Estado Plurinacional.