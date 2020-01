Reunión privada desata tensión entre Evo y Mesa

Una reunión privada y de la cual salió a relucir su contenido, reavivó la tensión entre el presidente Evo Morales y el ex mandatario Carlos Mesa.



“Se pasa de inteligente Carlos (Mesa)”, dijo el presidente Morales al hablar de la última reunión que sostuvo con el vocero de la causa marítima. “Pensé que era del tema del mar, no había sido... sino de su candidatura para ser secretario general de la Unesco, me ha sorprendido”, reveló el mandatario.

Morales pidió que hiciera seguimiento para ver el memorial para que la Cancillería lo envíe al organismo internacional. Le solicitó, además, elaborar un plan de trabajo. “Acepté contento”, matizó .



“El día lunes o martes me dijo que no iba a ser candidato (...) No sé si es muy inteligente Carlos, a qué conclusión llegó, tal vez no quería ser candidato, pero si yo rechazaba su candidatura, al día siguiente iba a dar conferencia diciendo que he rechazado su candidatura, se pasa de inteligente Carlos”, señaló Morales.



Carlos Mesa respondió en su blog. Señaló que esa reunión se produjo el 10 de marzo. El presidente respaldó su candidatura, “gesto que agradezco. Sin embargo, el análisis en profundidad del contexto de esa opción, que evaluamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, me condujo a la conclusión de que la presentación de esa candidatura no era oportuna. Así se lo hice saber al presidente a través del ministro Huanacuni”.



No hizo público el tema “precisamente porque nunca presenté mi candidatura al citado cargo, como tampoco hice pública la oferta que me hizo el presidente en 2013 para ser candidato a la Secretaría General de la OEA”.



Se quejó porque en su calidad de vocero envió en reiteradas ocasiones sugerencias y proyectos para ese tema a Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a la Cancillería, pero no hubo respuesta.