¡Basta de disparates!

Es usual la confusión de que las bases o los movimientos sociales son lo mismo que decir pueblo, siendo que ambos conceptos –no solo gramaticalmente, sino en la realidad misma de la vida del país– son totalmente diferentes. Que aquellos son parte del pueblo, es cierto, pero el pueblo no responde ni es manejado como sí ocurre con los movimientos sociales.

La más clara confirmación de lo señalado se ha dado en dos 21 de febrero; la primera vez (el año pasado) el pueblo dijo No a la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) y, consiguientemente, no puede darse una reelección de las primeras magistraturas por no encuadrarse en el contenido constitucional. Y la segunda, el 21 de febrero de 2017, en la que el pueblo ha salido a las calles a reiterar la exigencia de que se cumpla la CPE, y el mensaje va aún más allá: lo que quiere el pueblo boliviano es que se respete el Estado de derecho con todas las implicancias que ello tiene, que se respete el ordenamiento jurídico, que el Gobierno se dedique a hacer gestión y deje de lado la posición estrictamente electoralista en busca de la posibilidad de otra reelección del presidente.

Hemos sufrido en los últimos meses el ataque de una serie de disparates con la finalidad de querer demostrar lo indemostrable, con el respaldo y aval de los movimientos sociales. El pueblo boliviano ha respondido claramente que lo que quiere es seriedad, trabajo, seguridad, poder enfrentar posibles situaciones de problemas económicos y el Gobierno tiene tres años para hacer gestión, para consolidar los cambios positivos que ha realizado, lo que sin lugar a dudas no lo hará si persiste en buscar a como dé lugar una nueva reelección del presidente, postergando lo urgente y lo importante, que sí perjudicará al país. Durante la vida republicana y la del Estado Plurinacional, la conducta del pueblo boliviano se ha manifestado en los momentos precisos y necesarios, con la madurez y responsabilidad para enfrentar aquello que no responda al concepto de lo mejor para el país