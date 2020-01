Karen Paulina Rojo: “Congresistas bolivianos nos han pedido cita”

Se hizo conocer en Bolivia el año pasado, con un mensaje de video no muy amistoso, en el que pidió al presidente Evo Morales que se calle, como el exrey de España Juan Carlos de Borbón hizo con Hugo Chávez. Con 36 años, la alcaldesa de Antofagasta (Chile) vuelve a colarse en los titulares de la prensa política del país, ahora por el anuncio de su visita a la ciudad de Cochabamba.



¿A qué obedece su visita?

La semana pasada se reunieron en Cochabamba mi secretario ejecutivo con la encargada de Cultura de Cochabamba para programar una visita el próximo mes. Y eso es lo que generó algunos inconvenientes por parte del Gobierno de Bolivia. ¿Qué quieres que te diga? Es el comportamiento que ha tenido el presidente Evo Morales en los últimos tiempos en contra de nuestro país, pero eso no nos obliga a dejar la visita ni a bajar nuestra agenda.



¿Cuándo será su visita?

Mira, eso no lo tenemos todavía definido. Va a depender de otras programaciones en la ciudad. Tenemos un encuentro en la Universidad Técnica Privada Cosmos (Unitepc), también de Cochabamba. Y además una reunión con algunos congresistas. Va a depender de la agenda que se pueda programar para ir el próximo mes, si Dios quiere. Fecha exacta, no tenemos.

¿Fue la responsable de Culturas de Cochabamba la que le cursó la invitación?

Bueno, ella recibió a Mauro Robles (el secretario ejecutivo de la Alcaldía de Antofagasta). Tengo entendido que hicieron un plan de comunicación en Cochabamba. Es la persona a la que el alcalde (José María Leyes) había designado para hacer nuestra agenda (aunque Leyes lo niega).



¿Qué indicio tiene para afirmar que Evo Morales presionó para que la Alcaldía de Cochabamba dé marcha atrás en una invitación a usted?

Mira, por los tuits que estoy leyendo del Gobierno del presidente Evo Morales, sin duda que hay una intención de ellos de que este acuerdo, o bien visita, no se concrete. Es una demostración…



¿En cuál tuit del presidente la alude directamente?

No, no, no. Estaba el mensaje que mandó a los medios de comunicación el canciller (Fernando Huanacuni). Él manifestó que la reunión que íbamos a tener nosotros era algo antipatriótico de parte del alcalde de Cochabamba. Y esa no debería ser la postura. El canciller tiene que hacer vínculos de unión, acuerdos y no dividir a ambas naciones. Aquí tenemos mucho que decirnos, independientemente de las diferencias que podamos tener entre ambos países. Aquí lo que necesitamos es unir a las naciones y en el ámbito cultural.

¿No cree que afecta el hecho de que usted hubiese mandado a callar al presidente Morales, como el rey de España hizo con Hugo Chávez?

(Se ríe) Nosotros no nos quedamos en el pasado. Nosotros intentamos hacer buenas relaciones, tener buenos vínculos y eso es lo que intentamos hacer en esta oportunidad. Que él se quede en el pasado, bueno, que viva de ello. Yo no voy a ir a hablar de temas que no nos corresponden, esos son temas de Cancillería, las defensas tienen que hacerlas donde corresponde y mi ánimo es unir naciones y no desunirlas.



Habló de un acuerdo. ¿Qué acuerdo? ¿Con quién?

Bueno, sí. Nos hicieron llegar ayer un convenio de una firma para realizarla en Cochabamba. Así que ese convenio lo está revisando el área jurídica de la municipalidad para, prontamente, dar ya una fecha específica de acuerdo con la agenda que también nosotros queremos tener allá. Lo que ha pasado, sin duda, no nos detiene para poder visitar la hermosa ciudad de Cochabamba.

Dijo que se va a reunir con congresistas bolivianos.

Sí, eso también. Nos han pedido cita congresistas bolivianos.



¿Qué congresistas le pidieron cita?

No, no voy a señalar todavía los nombres.