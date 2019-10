Infantino: "Solo el trabajo ayudará a superar crisis"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consideró este jueves que "no hay fórmula mágica" para superar la crisis institucional y de imagen del fútbol mundial, golpeado seriamente por el escándalo de corrupción que estalló en 2015.



"No hay fórmula mágica, la fórmula es trabajo, la pasión y la alegría, que es lo que tenemos que hacer: el trabajo de manera muy transparente, muy abierta, muy seria, muy profesional", dijo en una rueda de prensa, al final de una corta visita a Bolivia.



Infantino, que llegó a Bolivia el miércoles tras visitar Paraguay y Uruguay, partirá a Colombia, luego de jugar este jueves un partido de fútbol con el equipo del presidente Evo Morales, un apasionado futbolista amateur.



Tras su elección al cargo hace un mes, Infantino dijo que "tenemos que demostrar al mundo con los hechos que estamos aquí con la responsabilidad de cuidar el fútbol".



En su corta gira suramericana, Infantino encontró -dijo- "dirigentes que tienen esta garra, esta pasión, esta ilusión por hacer las cosas como se tienen que hacer", en un continente que fue afectado de "manera muy fuerte por esta crisis".



El mandamás de la FIFA anunció que se pondrán "juntos a desarrollar proyectos y establecer una nueva imagen de la FIFA, de la Conmebol y de las Federaciones nacionales".



"Vamos a invertir a nivel de FIFA 1.400 millones de dólares en los próximos cuatro años en desarrollo del fútbol mundial", ratificó.



Se trata, sostuvo, de "poner el fútbol por encima de la mesa. No podemos cambiar el pasado, pero si podemos influenciar el futuro, las federaciones participarán más en el día a día, vamos a trabajar más mano a mano".



Infantino defendió también el concepto de un Mundial "con 40 equipos. Es una idea, un proyecto que tengo, creo que el fútbol es hoy de verdad mundial y creo que aumentar el numero de equipos puede ser positivo".