Chile 'no suspenderá' la cooperación con Bolivia

"Nuestro compromiso de cooperación, no tiene nada que ver con diferencias que podamos tener con otros asuntos", afirmó el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, a tiempo de resaltar la capacidad de ese país de colaborar con quienes tienen menos recursos.



Acotó que "la cooperación que tenemos con Bolivia es en el ámbito de la medicina, de la capacitación en el ámbito de la salud en general, y por cierto una relación que tengas diferencias no puede ser un obstáculo para cooperar con los países vecinos", de acuerdo a Emol.



La autoridad diplomática de la nación vecina sostiene que "nuestro compromiso de cooperación, no tiene nada que ver con diferencias que podamos tener con otros asuntos, la solidaridad y la cooperación están por sobre las diferencias".



El Gobierno de Michelle Bachelet decidió exigir a partir de ahora visas a las autoridades bolivianas, tras la última visita del canciller David Choquehuanca a los puertos Arica y Antofagasta para constatar los abusos que sufren los transportistas.



El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, consideró que "llamados al dialogo cuando lo que a usted le están pidiendo en una corte internacional es dialogar, es ridículo", en referencia al pedido de Evo Morales para subsanar los problemas.