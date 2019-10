Claves para entender el conflicto en Enatex

La decisión del Gobierno en cerrar la Empresa Pública Nacional Estratégica Textil (Enatex) generó las movilizaciones de los 850 trabajadores afectados que junto al apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB. Las protestas terminaron con un grave enfrentamiento con la Policía.



Pero ¿cómo se origina el conflicto en la empresa estatal?



El conflicto, según se hace ver, se originó con el decreto supremo 2765 que convierte a Enatex en un centro de servicios tecnológicos para la industria textil. Pero el conflicto en Enatex se arrastra desde tiempo atrás.



En diciembre de 2008 el Gobierno EEUU decidió suspender las preferencias arancelarias para Bolivia, Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA), con el argumento de que Bolivia no había cooperado en la lucha contra el narcotráfico.

La decisión afectó a la entonces empresa América Textil (Ametex), presidida por Marcos Iberkleid, que vendió su fábrica en 2013 al Gobierno.



El 23 de diciembre de 2013, a través de un decreto supremo el presidente Evo Morales resolvió comprar Ametex y crea Enatex.



De acuerdo con un boletín publicado en el sitio web de vicepresidencia, el Gobierno invertirá 104 millones de bolivianos (aproximadamente 15 millones de dólares), destinados a la recuperación de un fideicomiso anterior de $us 7,7 millones y la compra de activos fijos.



En primera instancia, el Gobierno decidió alquilar toda la empresa Ametex, para después convertirla en una empresa estatal.



Empiezan las huelgas y salarios adeudados



En diciembre de 2014, los trabajadores de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex) se declararon en huelga indefinida exigiendo el pago de cuatro meses de sueldo adeudados. También pedían el cumplimiento a sus beneficios laborales como el seguro de salud, el pago de aportes para las pensiones de jubilación y los subsidios de lactancia, entre otros.



El 3 de diciembre, los trabajadores de Enatex levantaron la huelga de brazos caídos tras aceptar la propuesta que hizo la entonces ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales.



En la reunión realizada con el Sindicato el Gobierno se comprometió a pagar inicialmente el mes de septiembre, de los cuatro salarios adeudados y cancelar el doble aguinaldo.



En una entrevista que realizó EL DEBER la entonces gerente general de Enatex, Julia Aparicio, dijo que la empresa tenía un problema de flujo de caja.



El lunes 8 de diciembre, Enatex firmó un convenio con la diseñadora Liliana Castellanos para confeccionar ropa nacional con diseño propio en una agresiva política para potenciar la industria textil.



También el Gobierno lanzó las tarjetas navideñas 50/100, campaña que tuvo buena acogida en su primera versión. Se trató de una oferta por la que un cliente compra la tarjeta en Bs 50, pero el valor que puede adquirir de prendas es de Bs 100.



El 6 de enero de 2015, al menos 500 trabajadores de Enatex volvieron a las calles de La Paz, exigiendo el pago de 4 sueldos atrasados.



Un día después, el ex ministro de Trabajo, Daniel Santalla, aseguró que la gerencia de Enatex cuenta con el dinero necesario para cancelar un sueldo a los 1.600 obreros textileros, pero pidió a los textileros que levanten las medidas de presión.



El 9 de enero, los trabajadores de Enatex dejaron en cuarto intermedio las protestas con las que exigen la cancelación de cuatro sueldos adeudados. Un día antes fueron gasificados por la Policía durante una marcha que realizaron en la ciudad de La Paz.



El 13 de enero, la ministra Teresa Morales firmó un convenio con los representantes de los cuatros sindicatos de Enatex, acto que puso fin al conflicto de más de una semana por el pago de sueldos adeudados.



Cambio de timón



El 22 de enero de 2015, el presidente Evo Morales cambió a la ministra Teresa Morales. Su lugar fue ocupado por Verónica Ramos. Cinco días después, Evo Morales manifestó sentirse engañado y defraudado por la exministra Teresa Morales, respecto al caso de Enatex.



El 29 de abril de 2015, de acuerdo con una publicación de ANF, se habrían despedido a 70 textileros y 550 trabajadores dejaron la empresa de manera voluntaria a cambio del pago de sus beneficios sociales y salarios y aguinaldos devengados.



El 15 de mayo de 2016, la ministra Verónica Ramos informaba que luego de un análisis técnico, productivo y económico, Enatex se cerrará para convertirse en un centro de servicios tecnológicos para la industria textil.



Esta decisión provocó la movilización de los trabajadores afectados. Los fabriles de la ciudad de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) se sumaron a sus movilizaciones.



El 18 de mayo, Día del Fabril, una protesta de obreros exigía al Gobierno la reincorporación de los textileros a Enatex. Se produjo un enfrentamiento con la Policía, hubo gasificación de por medio.



El uso de dinamitas en la protesta cobró su víctima, uno de los dirigentes perdió una de sus manos después de que un cachorro de dinamita le explotara, la onda expansiva hirió a un camarógrafo paceño. Además en la trifulca se registró otro herido y casi un centenar de detenidos.



Tras el lamentable incidente el Gobierno convocó a la COB y a los trabajadores a negociar, el encuentro fue declarado en cuarto intermedio. Los trabajadores amenazaron con interferir la entrada del Gran Poder en La Paz si no hay soluciones hasta el sábado 21 de mayo.