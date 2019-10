Declaran duelo en El Alto y exigen dar con vándalos

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, responsabilizó al dirigente gremial, Braulio Rocha, gente de Édgar Patana, Henry Alcón, Nely Andrade, como los responsables de los hechos de violencia que dejaron seis muertos esta jornada.



"No entendemos que hemos hecho los alteños para que nos puedan hacer algo así", dijo la autoridad, visiblemente afectada por todo lo que sucedió.Una multitudinaria marcha de padres de familia, que terminó con quema de documentos y saqueo de oficinas.



Conoce más: 6 muertos en El Alto tras toma de la Alcaldía alteña



Oficializó la existencia de seis personas fallecidas y 18 heridas, entre ellos muchos funcionarios de la administración edil.Reiteró además que solo un policía resguardaba las instalaciones de la comuna, pese a que se solicitó desde temprano mayor protección.



"La Policía no ha podido acudir a una convocatoria que les hemos hecho a tempranas horas de la mañana y de manera negligente, no han hecho caso a nuestro pedido de resguardar esas vidas. Es imposible pensar en un autoatentado, más bien hay que buscar a los responsables de este hecho", agregó entre sollozos.



Lee también: El Gobierno habla de autoatentado en El Alto



Sostuvo también que "hemos identificado a Henry Alcón, a la señora Nely Andrade, también funcionaria de la gestión de (Édgar) Patana, también al hijo del dirigente Braulio Rocha.Han destrozado", relacionado lo sucedido a los procesos judiciales que enfrentaban esas personas.