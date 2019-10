Prohibirán circular a los autos sin roseta en La Paz

Vehículos del transporte público que no cuenten con su roseta de calidad no podrán circular desde el lunes en La Paz, según informó hoy el alcalde, Luis Revilla. Se estableció una sanción de 100 bolivianos por día para el propietario que no ponga a punto su motorizado.



"Queremos señalar que hasta el día ayer hemos entregado algo más de 12 mil rosetas de inspección de calidad a los vehículos. Lamentamos que en esta semana que se ha dado un plazo adicional de cuatro días, que hemos tenido un feriado además, no acudan los transportistas en el número total con sus vehículos", dijo la autoridad en conferencia.



La autoridad edil manifestó que "si estos choferes de vehículos además tienen una actitud reincidente, le retiraremos las placas, así que no podrán circular sin roseta y en condiciones adecuadas a partir de la siguiente semana".



De acuerdo con la Agencia Municipal de Noticias, el burgomaestre cuestionó a los conductores que incumplieron con los acuerdos y no arreglaron sus vehículos en el plazo previsto, tal como lo establece un compromiso suscrito el 22 de febrero entre la Alcaldía, los transportistas y vecinos que daba 90 días para este fin computables desde esa fecha.



"Como siempre seguramente aparecerán hoy, estaremos con largas filas, todo al último momento, una vez más después de todo el plazo que han tenido, pero tal como se ha anunciado a inicios de semana, hoy es el último día para que los vehículos puedan recabar la roseta", señaló Revilla.



El Alcalde espera que hasta este viernes puedan ser revisados cerca de 3.000 vehículos, de un total de 17.000 motorizados de transporte público. Se estima que más de 3.000 no contarán con la certificación y se verán perjudicados con sanciones.