Amplían plazo de entrega de los planes de gobierno

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó ampliar por 46 días más la presentación de planes de gobierno para los comicios subnacionales. El plazo terminaba el 16 de diciembre y ahora se extiende hasta el 29 de enero de 2015.



"Se trata de un plazo administrativo y para facilitar la participación de las organizaciones políticas, se vio por conveniente ampliar la fecha de presentación de los planes de gobierno hasta el 29 de enero", sostuvo el vocal en contacto con EL DEBER.



Afirmó que se espera beneficiar sobre todo a las agrupaciones políticas para que no corran el riesgo de no participar en los comicios regionales, debido a que se trata de un requisito indispensable que no puede ser eludido.



Además, no descartó algunas otras modificaciones al calendario electoral vigente en el país. "Es el primer cambio que hacemos, pero el proceso es dinámico y no es estático, así que quizá hayan otros cambios", concluyó.