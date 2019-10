La triste situación que atraviesa 'Topo Gigio'

Uno de los personajes más celebres de la historia de la televisión fue Topo Gigio, una marioneta creada en Italia que recorrió el mundo con varias voces, una de ellas la del actor mexicano Gabriel Garzón, que hoy no tiene trabajo y debe superar un grave impedimento físico.



Garzón contó a la revista Tv Notas de México que no encuentra trabajo y vive de la solidaridad de sus amigos.



“Por ahora no (consigo trabajo), pero bendito sea Dios, gracias a mi familia, mis amigos y a la Divina Providencia, estoy bien. Todos los programas de televisión que hice ya no pagan nada", cuenta Gabriel Garzón a TV Notas.



El actor vive en los Estados Unidos y tuvo que sufrir la pérdida de una de sus piernas debido a un accidente de tránsito. Necesita una prótesis pero no puede pagarla debido a que no cuenta con el dinero.



Garzón fue uno de los más famosos dobladores de marionetas de México, pero se hizo celebre por ser el elegido para doblar a Topo Gigio en español. Su voz ha trascendido fronteras.