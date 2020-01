Conoce al artista boliviano que tocó con Maná

Helmut Seifert Alves debe ser uno de los guitarristas más envidiados en Bolivia, y no es para menos, ya que este sábado tuvo la oportunidad de compartir escenario con Maná, una de las bandas más importantes de rock latinoamericano.

El músico, de 37 años, es de padre boliviano y de madre brasileña. Nació en San Pablo, pero vive en Bolivia desde su primer año. Está casado con Xiomara Mogrovejo, una cruceña con la que comparte su pasión por el arte. Con ella abrieron el taller de mantenimiento Seifert, para instrumentos de cuerdas y configuración de efectos de pedaleras.

Helmut es parte de la banda Awake y fue contactado por Unitel para participar del concurso para tocar junto a la banda mexicana. De los cuatro finalistas él fue elegido por el mánager de Maná. ¿Nervios sobre el escenario? Por supuesto. "Fue una experiencia inolvidable, me contagié de la energía de la banda, pero al principio me intimidó el estadio lleno de gente", dijo el músico al que luego 'le valió todo'.

Sobre las tablas, los mexicanos le confesaron que hace mucho tiempo no daban un concierto tan "chingón" y lo felicitaron por su participación. "Sergio Vallin, me pidió q le preste mi guitarra porque le parecia muy 'chida' y me pregunto cómo me sentí junto a ellos. Yo le dije que fue increíble y les di las gracias, de igual forma me dijo: "gracias a ti cabrón".

Luego de esta tremenda experiencia, el guitarrista planea concentrarse en la grabación de su disco como solista, el que todavía no tiene fecha de lanzamiento.