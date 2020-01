El puente Banegas, sin avance por problemas de iliquidez

La construcción del puente más largo de Bolivia, 1.440 metros, hace más de 10 días no avanza un centímetro, debido a que la empresa surcoreana BNG SRL, subcontratada por Hyundai-Byucksan RC, se declaró en quiebra.



La iliquidez de BNG SRL ha provocado que más de 120 trabajadores se encuentren a la deriva y en emergencia.

Lázaro Pérez, secretario general del sindicato 15 de Agosto, denunció que la empresa subcontratista les descontaba por los aportes a las AFP y al seguro médico. Sin embargo, una vez que se hizo el respectivo control se evidenció que los surcoreanos no hacían los depósitos.



“Nos engañaban. Y ahora ponen un cartelito donde dicen que el contrato que tenían con BNG queda sin efecto y que los dueños de la obra Hyundai no tienen ninguna responsabilidad legal después del 31 de agosto de 2016. Es un abuso”, lamentó Pérez.



En la Dirección de Trabajo

David Suárez, asesor legal de los trabajadores, luego de mantener una reunión con los representantes legales de Hyundai-Byucksan RC, explicó que urge regularizar los aportes a las AFP y al seguro médico y cancelar tres meses por desahucio a los más de 120 trabajadores.



Suárez remarcó que si BNG SRL tiene problemas financieros, sus contratistas, ante la justicia boliviana, son los responsables por el destino laboral de los obreros contratados.



Al respecto, Grecia Urtuño, asesora legal de las empresas encargadas de construir el puente Banegas, indicó que se acordó un cuarto intermedio hasta mañana para volver a reunirse en la Dirección de Trabajo a las 16:00 y encontrar una solución.

Urtuño puntualizó que en Hyundai-Byucksan RC van a respetar las leyes vigentes.



Lo que dice la ABC



Adhemar Rocabado, gerente regional en Santa Cruz de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), subrayó que tienen un contrato con Hyundai-Byucksan RC y que si hay algún problema laboral ellos son los únicos responsables.



Indicó que el avance de obras es de un 50%, por lo que el cronograma de trabajo se respeta y que, de momento, no hay lugar a sanción