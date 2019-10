¿Qué crees que le pidió Evo Morales al Ekeko?

El presidente Evo Morales participó este domingo en la inauguración de la fiesta de "Alasitas" en La Paz y pidió al "Ekeko" (dios indígena de la abundancia) que la economía nacional "siga creciendo".



"¿Qué pediría al Ekeko? Que sigamos creciendo económicamente", manifestó ante una multitud de personas que colmó el Parque Urbano de La Paz, donde unos 5.000 artesanos exponen bienes y diversos artículos en miniatura como símbolos de prosperidad.



"Mi pedido es, de verdad, que no falte el movimiento económico. Si no falta el movimiento económico no hay muchos problemas sociales. (Como Gobierno) nos hemos entendido con el sector privado banquero para que den créditos blandos y rápidos, para que haya este gran movimiento económico" en el país, señaló Morales.



El Jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador Félix Patzi, el alcalde Luis Revilla y otras autoridades que recorrieron la feria de las miniaturas y compartieron con la población los pedidos de prosperidad y abundancia para las familias bolivianas.