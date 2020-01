Siete de cada 10 mujeres tienen empleo vulnerable

Siete de cada diez mujeres en Bolivia están insertas en un trabajo vulnerable, es decir, labores que no tienen remuneración económica o de carácter propio. Un informe de ONU Mujeres publicado hoy revela que la mayoría de las féminas bolivianas no tienen un empleo aceptable con paga y, en contrapartida, aplaude el gasto público en salud para tratamientos médicos en mujeres.



Según el informe de la organización internacional, el 64,1% de las mujeres bolivianas están inmersas en un trabajo vulnerable. Esta variable, también el estudio, incluye a las trabajadoras familiares no remuneradas y a los trabajadoras por cuenta propia como porcentaje del empleo total. En América Latina, el índice en este ámbito llega al 30,5%.



"En el tema de empleo estamos muy por encima de los datos de América Latina respecto al empleo vulnerable, y no solamente al indicador de América Latina, también respecto a los varones bolivianos. Pero, hay que trabajar muchísimo para mejorar", informó Natasha Loayza, oficial nacional del programa de ONU Mujeres.



ONU Mujeres, en su estudio, revela que tres de cada diez mujeres en Bolivia trabaja por cuenta propia, es decir, que tienen un empleo independiente y que no son asalariadas. A la vez, el 12,8% de las féminas trabajadoras son contratadas por una industria. "El sector de la industria consiste en la minería y la explotación de canteras, la fabricación, la construcción y los servicios públicos", dice el documento.



"Hay avances en muchos aspectos, hay avances en los ámbitos de educación, salud, de participación política, sin embargo, hay que mirar a la región y nos permite compararnos con otros países. En salud avanzamos muchísimo en comparación del año 2000, hablamos de derechos de las mujeres", acotó Loayza.



El 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer Boliviana y ONU Mujeres mostró un cuadro de la situación de la mujer en los ámbitos de salud, educación, empleo y participación política.