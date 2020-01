Mesa ve un 'gran paso' en retorno a Consejo de ONU

El expresidente de Bolivia y aún vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, resaltó que el país retorne después de casi cuatro décadas al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como miembro no permanente.



"Un gran paso del país. Tras 39 años Bolivia vuelve al Consejo de Seguridad. Representantes anteriores (fueron Mario) Rolón (1964-1965) y (Sergio) Palacios (1978-1979)" (sic), escribió en su cuenta oficial en Twitter el historiador y comunicador.



Esta jornada Bolivia fue electa, por tercera vez como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, para el periodo 2017-2018. En esta oportunidad, el país obtuvo 183 votos de 193 representantes de los países miembros presentes.



Durante los gobiernos de René Barrientos y Hugo Banzer Suárez se logró similar representatividad. Hoy las autoridades nacionales lo relacionan a "un reconocimiento de la comunidad internacional a los grandes cambios que se viven en Bolivia, así como al liderazgo del Presidente Evo Morales".



Etiopía, Kazajistán, Suecia, Egipto, Senegal, Japón, Uruguay y Ucrania son los otras naciones integrantes no permanentes de esa instancia, en la quinta ronda de votación para tener un décimo integrante, Italia y los Países Bajos empataron con 95 votos.



El Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y 10 no permanentes. Esa instancia puede tomar decisiones, conocidas como resoluciones, y obligar a los miembros a cumplirlas.