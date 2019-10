Un gigantesco incendio aún amenaza Valparaíso

Un gigantesco incendio forestal seguía amenazando este sábado a la ciudad chilena de Valparaíso, declarada en estado de emergencia y donde se esperaban para las próximas horas "desfavorables" condiciones atmosféricas para la extinción de las llamas.



Durante la madrugada, sin embargo, brigadistas lograron contener el avance del fuego declarado la víspera en esta localidad portuaria y que hasta el momento se cobró una vida.



"El incendio está contenido, pero no controlado", dijo Ricardo Toro, director de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), en un último reporte en Santiago.



Después de que por la noche ardieran unas 460 hectáreas de pastizales y bosques, de acuerdo con el último reporte oficial, de mañana no se veían mayores llamas en las distintas quebradas donde trabajaban los bomberos.



"Estuvimos a cinco minutos de que se nos quemara el departamento; entonces fue terrible, porque la gente perdió el control, y un caos, no habia luz, colapsaron las calles, todo imprevisto", dijo a la AFP, Juan Salmora, habitante del poblado Santa Teresita, uno de los lugares donde el fuego estuvo más cerca de las zonas habitadas.



En el centro de Valparaíso la situación era normal, sólo interrumpida por el vuelo de aviones aljibes y helicópteros que participan en las labores de extinción del fuego en la parte alta de la ciudad, constató un periodista de la AFP.



En la ciudad corría una pequeña brisa que arrastraba algunas cenizas pero no de la magnitud de las que cayeron durante el incendio que azotó a la misma zona en 2014, y que se cobró la vida de 15 personas y arrasó 3.000 viviendas.



El gigantesco incendio se inició la tarde del viernes, aparentemente en un basural en la parte alta de Valparaíso, un pintoresco enclave ubicado a unos 120 km al oeste de Santiago y visitado por miles de turistas, que admiran las coloridas viviendas que se levantan en sus cerca de 40 cerros.



Una mujer de 67 años que murió en un hospital de la ciudad a causa de un paro cardiaco es hasta ahora la única víctima de este siniestro, mientras que 15 bomberos resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, y otros seis civiles lesionados.



Para las próximas horas, sin embargo, los pronósticos meteorológicos no son los más favorables para el combate de las llamas, con una temperatura que podría llegar a los 27 grados y vientos de unos 30 km/h.