Fallece la cantante Natalie Cole, la heredera de 'Unforgettable'

La cantante de jazz y R&B Natalie Cole, hija del también intérprete Nat King Cole, falleció el día de Nochevieja en Los Ángeles a causa de complicaciones cardiacas a los 65 años, informó este viernes en un comunicado la familia.



"Con tristeza les informamos que nuestra madre y hermana ha fallecido. Natalie lucho de manera valiente y falleció como vivió: con dignidad, fuerza y honor".



"La vamos a echar mucho de menos y seguirá siendo Inolvidable en nuestro corazones", señala el comunicado, con un guiño al padre de la fallecida, autor de el mítico tema "Unforgettable".



Cole, que sufría problemas de salud, se vio obligada a cancelar varios conciertos en los últimos tres meses por problemas de hepatitis C, vinculados a su pasado de adicción a las drogas.



Natalie Cole tiene en su haber 9 premios Grammy, parte de ellos gracias a su álbum "Unforgettable ... With Love", en el que realizaba versiones de los éxitos su padre, muerto en 1965, cuando ella tenía 15 años.



El álbum se llevó seis Grammy y vendió 14 millones de copias en todo el mundo.



El gran primer gran éxito de su carrera le llegó con el sencillo "This Will Be (An Everlasting Love)" en 1975, con el que se convirtió en un referente del R&B.