Ocho videos femeninos en el top 10 de youtube

Katy Perry se coronó como la reina en este top 10 junto a su tema Dark Horse y las 724.028.028 visitas que recibió en su cuenta oficial de Vevo le permitieron recaudar un monto aproximado a los $us 1.448.050 solo por este video. Bailando, de Enrique Iglesias, Descemer y Gente de zona, la canción con mejor ranquin en las radios locales, se ganó el segundo puesto con 598.900.275 visualizaciones.



En tercer lugar se ubica Can’t remenber to forget you de Shakira y Rihanna, con 446.022.076 vistas.



Shakira nuevamente aparece en la lista en el cuarto puesto de la mano de La la la, tema que canta con Carlinhos Brown. Wiggle, de Jason Derulo y Snoop Dogg, conquista el quinto puesto, mientras Fancy, de Iggy Azalea con Charli XCX, se queda con el sexto puesto. Chandelier, el videoclip de Sia, donde sale una niña ejecutando una pieza de ballet, obtiene el séptimo lugar. Shake it off, de Taylor Swift, con cuatro meses al aire, logró sumar 372.450.893 visualizaciones.



All about that bass, de la estadounidense Meghan Trainor, se ubicó en la novena posición, dejando a Anaconda de Nicki Minaj en la décima localización, con 332.918.571 visualizaciones en cuatro meses.



Sobre la página y sus pagos

Youtube, el sitio creado en el 2005 y comprado por Google Inc. en el 2006 por $us 1.650 millones, ha revolucionado la industria de la música al dar la opción de compartir los videoclips en las redes sociales, desbancando a grandes cadenas de televisión musical como MTV.



Pero ¿cómo convierten los artistas las visualizaciones en dinero? Es bastante sencillo, ¿has notado que a veces aparece un anuncio publicitario antes de un video? Pues, el dueño del video (el artista) recibe $us 2 por cada 1.000 visitas, por ello la necesidad de hacer videos atractivos para que sus fanáticos lo compartan, se vuelva algo viral y generen millones de visitas, subiendo así el monto de pago